警員涉摸女童胸部及私處　事主稱被侵犯時曾表示「唔鍾意」

居於紀律部隊宿舍的警員，涉嫌協助當時7歲，未能用鎖匙進單位的鄰居女童進屋後，藉詞檢查對方有否關煤氣而進屋，再趁機非禮她、上下其手撫摸其胸部及私處。涉案男警否認一項非禮罪，案件今（22日）在粉嶺裁判法院開審。據控方播放的女童錄影會面紀錄，她指當日被告在廚房分別5次摸她胸部及私處，期間不時稱「好鍾意你咁肥」，女童稱被侵犯時曾稱：「叔叔我唔鍾意呀」，更心想：「打死你個死八公」，更想他「滾」。

35歲已婚被告梁桂鋒，報稱任職警察。他原被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，猥褻侵犯另一人，即現時8歲的女童X。據X於錄影會面及辯方盤問時稱，當日下午母親接她及胞弟放學，胞弟想到公園玩耍，她因便急獲母親給予鎖匙先回家，但她在家門前開不到門遂拍門找對面的鄰居叔叔（即被告）幫忙。她稱平日沒有與被告說話，但曾聽被告的兒子稱他很惡，故X亦不喜歡他。被告最終協助她開門進屋。

X在會面稱，被告其後再敲門稱想看她有否關了煤氣，X遂開門並隨他到廚房。被告在廚房卻分別伸手進她衣服內，摸她胸部及「屙尿嘅地方」，每個部位均觸碰約5次。X指在觸碰私處一次後，被告曾詢問「可唔可以摸」。X稱當時誤會了被告稱「可否唔摸」，她遂答可以，被告則繼續撫摸。被告及後兩度回到自己單位再拍門進X單位，分別拿零食及糖果給X，然後再回單位。及後X母親一回到單位門口，X便把事件告之她，被告即在自己單位開門稱：「你唔好亂講」。X則覺得很憤怒。

據同意案情指X的單位大門設有智能門鎖，並可錄音，且拍到被告當日在大門外的情況及對話。被告於案發翌日在住所被捕，警戒下稱：「我有入過佢屋企，我無摸過佢」。

案件編號：FLCC 552/2024