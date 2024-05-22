DSE報到系統死機監考易停用　考評局料6月交報告

考評局斥資900萬港元開發第二代公開考試支援系統（PESS2），以及「監考易」及「報到易」手機應用程式。惟首科主科中文科開考即遇上「死機」的情況，「監考易」更在上月13日起停用。教育局局長蔡若蓮回覆議員提問時指，考評局已向政府提交初步報告，並成立專責小組，詳細調查事故原因，包括壓力測試的方式、結果和跟進工作；並制訂改善建議，預計最快在6月完成初步調查工作。另外，資科辦正積極研究，以期盡快推行相關措施，加強監督其轄下公營機構所推出的新資訊系統，提供適切指引和技術支援，包括系統推出前進行充分測試。

教育局表示，考評局在2022年12月完成PESS2及相關應用程式的開發工作後，分別於2023年1月及2024年1月進行第兩次負載測試，均是透過電腦模擬產生比一般工作所需更大的負載，包括在最多600個試場學校運作，而同一時間需要讓大約70,000名考生使用「報到易」程式自行簽到，以及大約3,000名監考人員使用「監考易」程式執行所需的監考工作，兩次測試表現均符合預期，並無出現異常情況。

而考評局在文憑試開考前已就PESS2系統問題制定相關應變措施，若系統不能正常運作，考務人員將以人手及紙本報告處理考生出席紀錄及點算答卷的工作。有關紙本報告已於3月中連同其他考試物資送達試場學校。考評局已於試場主任手冊說明上述應變措施，並分別於2月及3月舉行的「PESS2系統簡介會」及試場主任會議向考務人員作解說。