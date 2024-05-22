小學收生不足處殺校邊沿　教育局：無計劃檢討派位機制

小學適齡人口持續下跌，連續兩年有學校因收生不足而出現不獲教育局開班、「派0班」的情況。有議員今日(22日)提倡現行開班機制，教育局指會根據學校在自行分配學位階段已錄取的學童數目，以及透過電腦分析家長在統一派位階段選校時的實際選擇，計算出每所小學將獲派的學生人數，作為決定各學校實際開辦小一班數的依據，強調現行的小一派位機制行之有效，已力求平衡各持份者的意願，多年來一直為公眾普遍接受，並無計劃就小一學位分配機制作出全面檢討。

教育局又指，現時學校取錄插班生必須符合有關收生上限的規定，通常學校僅使用各年級的剩餘學額取錄插班生，在絕大多數情況下並不需要加班來應付插班學生的學位需求。即使其他年級有插班學生，亦與小一年級的學位需求無關，故此以過去一個學年取錄的各年級插班生人數作為決定來年實際開辦小一班數的依據並不合適。

當局續指，根據勞工及福利局和入境事務處的資料，截至去年12月底，高才通計劃下有近2.1萬名18歲以下未婚及受養子女已經來港，可以選擇安排入讀私立學校或公帑資助學校，惟受養人入讀中小學無須向教育局申報，因此政府沒有備存有關受養人在港就學的統計數據。

而隨着多個新發展區逐步落成，政府表明未來校舍分配會以重置為主。由於各區學齡兒童數目會隨人口流動，教育局指如有大型新房屋發展的地區需要有新學校落成以滿足學位需求，會優先考慮跨區重置，將位處學位過剩地區的學校，重置到學位需求較殷切的地區，以理順各區學位供求。