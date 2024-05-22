三讀通過薪俸稅率兩級制草案　議員憂為富人稅鋪路打爛港招牌

立法會今日(22日)三讀通過《2024年稅務(修訂)(稅務寬免及兩級制標準稅率)條例草案》。有議員擔心兩級制措施是政府為開徵富人稅而鋪路，亦有議員憂措施或會影響企業或人才來港發展的意欲；草案措施旨在增加政府收入的同時，卻和有關的寬減安排互相牴觸，做法不可能長期持續。當局表明無意為兩級制加入日落條款，有關措施符合過去調整標準稅率的做法，況且已考慮到香港的競爭力，並已採取適當平衡。

草案目的是修訂稅務條例，以提高居所貸款利息和住宅租金的扣除限額；以及實施2024/25年度財政預算案中，有關建議實施一次性的稅務寬減措施；以及就薪俸稅、暫繳薪俸稅、個人入息課稅引入兩級制的標準稅率建議，即以標準稅率計算入息淨額超過500萬港元的納稅人的稅額時，首500萬港元的入息淨額繼續以15%計算，超過500萬港元的部分則以16%計算。

身兼行政會議成員的議員林健鋒指草案通過後，薪俸稅和標準入息稅率將分為兩級制，有關做法令收入較高的打工仔和投資者，憂慮政府是否鋪路開徵富人稅，抑或是加稅訊號？他指香港的「生招牌」是簡單低稅制，但有投資者擔心有關做法一開，今年加1%，明年又加1%，還算不算簡單低稅制？儘管政府宣稱有關調整只有約12,000人受影響，但庫房收入則增加逾9億港元，但如果因為相關稅收，讓外界覺得香港在改變傳統優勢，又是否值得呢？他指新加坡早前增加1%銷售稅，當地人怨聲載道。政府若無意年年都加1%稅率的話，官員應盡快澄清。

另一議員陳仲尼指引入兩級制是按能者多付的原則，對整體納稅人影響有限，但政府在增加稅收的同時亦要考慮競爭力，避免違背搶企業搶人才的措施。他認為受到兩級制稅率影響的高薪人士，當中不少都是職業流動性高的專業人士，較高的賦稅可能削減他們來港發展的意願，亦有可能影響企業的招聘，特別是高新科技企業，他指社會應以更開放的態度，探討擴闊稅基的可行方案。

議員鄧飛指薪俸稅和個人入息稅兩級制的建議，令庫房就可增加逾9億港元收入，而有關的寬減以及同住屋相關的扣減則達到50多億港元，結果兩者相併之下實際成為負值。他指由於政府宣稱不設日落條款，有關措施應該不是短期政策，但倘若成為長期政策，所增加的9億多港元收入根本不能抵銷寬減的程度，做法不可能長期持續。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指簡單低稅制是香港長久優勢之一，建議的標準稅率兩級制，是在現有的稅項範圍之內作出調整，政府已平衡財政需要，納稅人的負擔能力，維持簡單低稅的重要性，已充分考慮香港同鄰近地區的競爭，相信不會損害營商環境和稅務競爭力。