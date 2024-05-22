走塑實施1個月　7成食肆轉用非塑膠餐具　當局稱市民接受替代品

管制即棄塑膠新法例自4月22日開始實施至今已1個月。環境及生態局在社交媒體發文表示，「樂見市民逐漸接受使用可重用或非塑膠替代品」。當局指走訪超過7,000間食肆，大型連鎖食肆表示即棄餐具需要收費後，有7至8成外賣客人選擇外賣不要即棄餐具。不過，在小型食肆當中，僅有約1成食肆外賣不提供餐具，其餘食肆則有1成至7成的外賣客人不需要即棄餐具，另外接近7成的中小型食肆繼續免費提供即棄餐具，

業界方面，現時有約7成已轉用非塑膠餐具，當中絕大部分為大型連鎖食肆，亦有小部分還正在尋找合適的替代餐具供應商，以及希望在適應期內用完受規管產品的存貨，以避免浪費。另外，另外，當局走訪超過5000間零售店及酒店和賓館，符合新法例要求的比例更超過九成。

非塑膠餐具餐具的品質及安全性受到社會質疑，當局指香港品質保證局會邀請供應商提交非塑膠餐具的質量及安全性相關證書或文件，以及把附有這些證書或文件的非塑膠餐具分列出來供參考，預計可在今年7月於「綠色餐具平台」推出。而未來數月的適應期會集中於宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例下的規定。