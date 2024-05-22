為無回應改革解畫　社福界議員倡委前局長羅致光入社工註冊局

立法會福利事務委員會早前召開特別會議，討論是否支持《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》提交立法會審議，當時社福界議員狄志遠對修例不發一言，即使傳媒會後追問作為業界代表為何不表態，他依然無正面回應，而在社工註冊局風波期間，有部分傳媒向他查詢，同樣未獲回應。

狄志遠今日（22日）解釋沒有在會上發言是因為自己早前己向部分記者回應事件，不希望在會議上重複自己的觀點，故希望細心聆聽會議上，其他委員和官員的發言，所以未有在會上發言。

至於未有直接回應傳媒的提問，他解釋是因為希望先諮詢業界的意見，而他諮詢的人當中包括註冊局成員、 身兼社工的民主黨成員李華明等，又相信大部分業界人士認為社工註冊局需要推動改革，因為過往社工註冊局未有積極推動社工專業化，亦有部分社工表示註冊局亦不能直接幫助和提供持續進修學習機會，他相信大部分業界人士認為社工註冊局需要變得更專業。

狄重申，期望改組「唔係政治紛爭」，認為改組的重點為走向「專業化」，建議政府安排17名委任成員中，有最少6名為專業社工或在行業內有專業認受性，建議政府可考慮委任勞福局前局長羅致光、香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新等，同時規定委任最少2名服務使用者代表。被問及社總批評修例倉卒，狄志遠志遠表示尊重對方想法，又相信暫時未有人對修例「有恐懼心理」。