逾4000健兒參與國際龍舟邀請賽　星光大道進駐餐飲攤檔消暑

旅發局總幹事程鼎一表示，「盛事一浪接一浪」並非口號。(黃仲民攝)

端午節將至，又是龍舟爭渡的季節。旅遊發展局與中國香港龍舟總會合辦的「香港國際龍舟邀請賽」將於下月15日至16日舉行，逾170支來自12地、逾4,000名龍舟健兒將在維港下比併。旅發局在尖沙咀星光大道首設夏日消暑餐飲攤檔，亦有卡通人物限定打卡點。此外，旅發局將在端午節(下月10日)及邀請賽(下月15日)晚上舉行無人機及海上煙火表演，結合端午節慶元素，增添節慶歡樂氣氛。

今年「香港國際龍舟邀請賽」一連兩日於尖東海旁上演，共設17項賽事，超過170元來自12個國家及地區的隊伍參賽。除了內地、澳門和香港等隊伍參賽，海外隊伍有來自新加坡、日本、阿拉伯聯合酋長國、泰國等。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年參與的國家或地區較去年多2個，以及龍舟隊伍數目亦超越去年。他提到，龍舟邀請賽自1976年開始，為最早的國際性盛事之一，每年吸引數以千計環球龍舟健兒參賽，又透露活動預算1,700萬港元。程續指「盛事一浪接一浪」並非口號，而是實際行動，會繼續舉辦其他盛事等活動。

另外，今年再度舉辦粵港澳大灣區錦標賽及18區盃。至於廣受歡迎的「扮嘢大賽」亦繼續上演，國際龍舟邀請賽隊伍將以不同特色造型，務求使出渾身解數爭奪特色造型大獎，為賽事增添熱鬧氣氛。

炎夏看比賽，旅發局安排消暑餐飲攤檔於下月8日至16日期間進駐星光大道，提供本地特色消暑飲品和甜品，包括冰凍手工啤酒、樽裝港式奶茶、椰子甜品、冬甩等。

大會下月8日至7月1日期間在星光大道設以夏日旅遊及龍舟運動選手造型的「LINE FRIENDS」角色裝置，期間亦設限定店，售賣龍舟盛事設計及與本地品牌合作打造的香港限定紀念品。

為延續日間龍舟精彩賽事的熱鬧氣氣，旅發局今月將灣仔海濱的無人機及煙火表演分別設在端午節及「香港國際龍舟邀請賽」首日賽事當晚，圖案以龍舟節慶為主題。局方亦會於演出前免費派發雪糕。