時興賞花打卡人流多　政府鼓勵各區加種顯花

近年本地自然景觀吸引市民及遊客慕名前往觀賞，例如大欖郊野公園的大棠楓香林、南昌公園及機場島的櫻花等受歡迎植物，更有不少人到場「打卡」。有立法會議員今日(22日)就向政府查詢選擇栽種植物品種的準則；以及未來會否透過栽種樹木及花卉，打造特色景點。發展局局長甯漢豪回應指，鼓勵適當加種顯花植物，會因應地區特色作建議。另外，議員亦問及當局如何確保植物健康狀況；局方回應指正試行多種新科技，未來會對有關人員作指引。

甯漢豪表示會考慮種植空間、品種的適應力、特點和配搭，配合景觀設計及周邊環境等；又鼓勵部門及業界栽種合適的植物，以配合環境，同時可持續地健康生長。甯漢豪指，當局會因應地區特色，對各區主題種植作建議，包括種植顯花樹木。此外，亦鼓勵部門考慮在新項目及現有綠化空間種植顯花植物。

她續指，現時各區亦有加種顯花植物。政府於去年於城門河畔及元朗明渠一帶進行城市美化工作，包括在城門河兩岸栽種宮粉羊蹄甲、黃鐘木(風鈴木)、櫻花等顯花樹木；及在元朗明渠兩旁種植簕杜鵑及其他顯花灌木。

另外，當局亦規定在新地面道路工程項目，須預留足夠空間作路旁綠化；並引入科技管理樹木，並監察其健康及結構，預防變化與異常情況。現時正試用包括樹木傾斜傳感器、透過斷層掃描的樹根探測系統等。未來透過指引或分享會發放技術，供有關政府部門及承辦商的人員掌握該等技術。