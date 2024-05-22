港深創科園首期規劃完成　頭三座大樓年底陸續落成

創新科技及工業局今日(22日)向立法會提交文件，交代紹北部都會區的創科發展規劃工作和最新情況。當局指出，北部都會區是創科用地的重要來源之一，其中位於落馬洲佔地87公頃的港深創新及科技園，第一期規劃已完成，首3座大樓將於今年底起陸續落成，現正進行相關招租工作，截至4月已與約60家機構簽署合作備忘錄。當局期望，透過北部都會區提供的創科用地，吸引海內外創科企業落戶，加速香港創科產業的整體發展。

當局在文件中表示，北部都會區是創科用地的其一重要來源，當中新田科技城可提供約300公頃的創科用地，包括佔地87公頃的港深創科園。園區由西至東分兩期發展，第一期規劃已完成，總樓面面積可達100萬平方米，會劃分成不同產業主題的片區，包括生命健康科技、人工智能、先進製造、產學研等，以及人才住宿區、商業及附屬設施等。

文件顯示，首3座大樓將於今年底起陸續落成，包括2座濕實驗室及1座人才公寓，現正進行招租工作，包括於今年4月舉辦的「港深創科園合作夥伴啟動禮」，與約60家機構簽署合作備忘錄。另外，政府已公布會率先釋出約5公頃建有社區隔離及治療設施的用地，讓園區第一批次餘下的5座大樓建造工程可盡快啟動，並將展開第二期發展的規劃工作。當局又透露，正為河套以外、新田科技城約210公頃的新創科用地，進行創科產業發展計劃的顧問研究，研究預計今年內完成。

此外，流浮山一帶已預留約15公頃土地以發展數碼科技樞紐，並規劃為商業和科技園區，加強本地數碼社區與前海的合作。數碼港已獲邀研究在流浮山設立數碼科技樞紐的發展布局，預計研究於今年內完成，以配合發展局就流浮山一帶的規劃。至於沙嶺已平整的2公頃土地，初步認為涉及較少人流的數據中心及相關用途，是一個可行的探討方向，發展局及相關部門現正進行相關技術評估及改劃程序的前期工作；當改劃完成後，該土地便可作有關用途。