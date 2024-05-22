串騙案證人指　內地商人掌管涉案公司股權　詹培忠操控董事會

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞與內地商人作秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件今（22日）在區院續審。據內地商人的前員工接受盤問時指，該商人收購涉案公司的可換股債券後，便掌管了該公司的股權，詹氏父子則仍操控公司董事會。

3名被告依次為詹培忠（77歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。本案原本尚有一名內地男被告馬鐘鴻（48歲，商人），但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）的大股東，詹劍崙則為主席。

馬鐘鴻的前員工X，獲控方給予免起訴書，於屏風下接受辯方律師盤問。X指雖然詹劍崙曾向X的老闆提出「殼價」為出售亞洲資源的七成股權，但X不知道老闆實際上的總付款額及獲得的股權比例。辯方指2013年7月，詹培忠與另一名股東把逾3成的亞洲資源股權沽出，由X的老闆安排之人頭吸納便等同易手股權。X則不同意並指，即使老闆擁3成股權，董事會亦有辦法抗衡他，故在交接期間，詹劍崙仍負責操控董事會。X又指詹培忠雖非董事會成員，但他在一飯局中亦曾稱已履行發可換股債券的責任，故認為他亦有份操控董事會。

詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬港元的可換股票據。

案件編號：DCCC 439/2022