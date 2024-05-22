野鴿聚集　議員指食環署落區禁餵飼及宣傳效用有限

對於野鴿為患，議員鄭泳舜指大角咀屋苑一帶有市民餵飼野鴿，令市民感到困惑，問題難以解決，雖然食環署有多次落區，安裝CCTV和拘捕餵飼野鴿居民，但野鴿數量很快恢復，食環署宣傳效用有限，希望今次修訂有用。

議員葛珮帆指野鴿問題困擾多年，有市民「愛心做壞事」，而當時罰款只罰2,000多港元，認為「罰極冇用」。

議員陳學鋒指修例擴大執法人員類別，未來將有8,200多名公職人員有權力「抄牌」，但他擔心市民認知上，不知道房署、康文署可以票控，容易發生衝突，而賦有新職能的公職人員未必知道如何執法。

漁農署早前在野鴿黑點展開為期兩年的野鴿避孕藥實驗計劃，但當局未交代計劃結果和數據，希望政府可清楚講解。

相關草案三讀通過後該，草案委員會主席李世榮期望修例提高罰則可起阻嚇作用，指近年不少野鴿在民居附近生活，但事實上過去野鴿不會在民居一帶生活，相信與餵飼有關，而條例通過只屬「起步」，會督促政府研究如何將野鴿引領去野外生活，並有持續管理野鴿措施，又期望政府可加強向遊客就修例作清晰的宣傳，以及當局可用清晰政策指引確保執法一致。