大學研MRI機械人助腦部手術定位　提升精準度

治療柏金遜症等神經系統疾病需要進行深腦刺激手術（DBS），需要精準插入相關儀器到腦部深處。港大研究團隊開發新型機械人定位器，用於立體定位神經外科手術，以磁力共振成像（MRI）引導調節導管及針頭，提升精準度之餘，有望將整體手術時間由超過5小時，減至1至1.5小時內完成，相關研究結果已於國際期刊上發表，並已申請專利。

港大工程學院的研究團隊於2018年，發表全球首個在磁力共振環境內進行雙邊立體定位手術的機械人，成功克服手術時間長和工作流程複雜的挑戰；團隊在此基礎上進行重大更新，研發出互動式多階段的立體定位神經外科手術機械人定位器，以術中磁力共振成像（MRI）引導，配合微型無線全向追蹤標記，可在MRI下進行更為精準的三維定向及定位。

治療柏金遜症等深腦刺激手術，講求精準插入長針及引流儀器到腦部深處。根據團隊介紹，機械人設計輕細，重203克、直徑97毫米、高81毫米，可安裝於患者頭骨兩側進行雙邊手術，醫生首先會根據術前圖像，將機械人按已計劃的軌迹定向，系統指示燈會實時自動顯示與計劃軌迹之間的角度誤差，當誤差少於5°時會被遙距鎖定；之後系統進一步自動微調，進行更精準定位，

團隊指，過往缺乏實時影像下開刀，部分深層組織可能會移位，有關技術就如線上地圖，令醫生掌握實時資訊，準確定位，增加探針或電極儀器插入精確度，確保手術安全性，整體手術時間有望由逾5小時，減至1至1.5小時內完成；現時部分手術需要病人於清醒情況下進行，應用機械人後則可全身麻醉進行，過程中毋須與病人對話了解反應，亦可減少病人不適。另外，機械人可協助醫生於深腦位置進行活體組織檢查、注射、激光消融和導管放置等操作，滿足各種治療需求。

團隊表示，機械人已通過人體標本及於頭骨模型上進行的可行性測試，誤差少於3毫米，有巨大臨床應用潛力，相關研究結果已於國際期刊《Advanced Science》發表，發明亦已申請專利，受知識產權保護，日後會進行更多臨床前屍體測試，驗證系統可靠性，當機械人能消化愈多實時影像資訊，準確度會相應提高；而本港首個術中磁振造影（iMRI）系統將於下半年投入服務，未來5年內亦將安裝2至3個iMRI系統，相信有助推動MRI機械人定位器的應用。