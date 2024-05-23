搗粉嶺3私煙儲存倉　檢值近2700萬貨拘5男女

海關稅收罪案調查科人員一連兩日(21及22日)於粉嶺一帶進行反私煙行動，成功搗破3個私煙儲存倉庫。

人員於本周二(21日)黃昏時段於粉嶺坪輋下山雞乙一帶，截查一輛可疑輕型貨車及搜查一個鐵皮倉庫，分別檢獲3.8萬支及約185萬支懷疑私煙，估計市值共約851萬港元，應課稅值共約625萬港元。並拘捕4男1女(30歲至61歲)，並已落案起訴。初步調查發現，不法分子希望藉倉庫位置選址偏遠，且遠離民居，企圖掩藏其用作儲存私煙之用途，並利用布疋作掩飾，將私煙運入本地，增加海關人員偵查難度。

為進一步掃蕩該區私煙活動，人員於昨日(22日)再突擊搜查兩個分別位於粉嶺蓮麻坑路及沙頭角公路的私煙儲存倉庫。首先於蓮麻坑路倉庫內檢獲約400萬支懷疑私煙，估計市值約1,800萬港元，應課稅值約1,320萬港元。其後再於沙頭角公路一倉庫內再檢獲約10萬支懷疑私煙，估計市值約45萬港元，應課稅值約33萬港元。

調查發現，上述兩宗案件，不法分子利用膠箱及木箱藏私煙作掩飾，混入本港並儲存倉庫內，企圖增加海關偵查難度，海關仍在追蹤私煙來源及去向，上述兩宗案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。