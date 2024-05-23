2年半以來　人道處理近千頭野豬

近年來野豬衝出市區覓食，導致傷人事件頻生，隨即惹起社會對隨街餵飼野豬、白鴿，甚至老鼠的關注。漁農自然護理署曾推出「殺豬令」，宣布將定期捕捉及人道毀滅於市區出沒的野豬，相關做法卻惹起極大爭議。政府其後亦在2022年修訂《野生動物保護條例》，把禁止餵飼包括野豬在內的野生動物擴至全港。

政府近年加強管理野豬，自2021年11月起定期捕捉對公眾構成潛在危險或滋擾的野豬。漁護署早前就立法會財委會特別會議的初步書面回覆透露，截至今年2月的2023/24年度，該署接獲926宗野豬滋擾相關投訴，同期捕獲528頭野豬，並人道處理515頭，按年增加近43%；捕獲量及人道處理量均創5年來新高。而新政策實施以來，該署共人道處理近千野豬。

文件又顯示，自2021/22年度起，遭人道處理的野豬數量不斷飆升，該年度處理量105頭，較上一年的26頭急增3倍；翌年數量再翻兩倍，至361頭。即新政策實行近3年間，署方已人道處理約981頭野豬，包括因受傷需人道處理的野豬。總括2019/20年起的5年間，署方合計捕獲1,913頭野豬，並為380頭野豬絕育，1,021頭進行人道處理。而自2022/23年起，署方停止為野豬接種避孕疫苗或進行絕育手術。