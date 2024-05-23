水泉澳廣場快餐店斬人案　集團慰問傷者及員工

沙田水泉澳廣場大快活昨晚(22日)發生斬人案，涉事店舖今日(23日)如常營業，顧客服務部姓李女職員到場了解情況。李表示公司已慰問受傷同事及家屬，亦會慰問及安撫其他上班同事，暫時未有異常情況。大快活發言人回應指，集團現正積極為受傷員工及其家人提供協助。由於案件已交由執法部門處理，集團不便作評論。

據附近藥房的姓卓職員表示，事發時聽到商場有人大叫：「斬人！」他目擊相信是快餐員廚工以手推車與兇徒對峙。卓最初以為是拍戲，惟發現商場的途人帶同小朋友逃離商場，始知是發生斬人案。卓指在藥房工作8至9年，從未見過兇徒。

案發於昨晚7時許，一名持刀漢突然闖入快餐店斬傷女收銀員，兇徒逞兇後逃走至商場，由快餐店職員、食客及多名街坊合力阻止，他們分別以掃把、垃圾桶蓋、鋼梯及手推車等物品擋格，最後眾人把兇徒撳在地上制服並報案求助。

事件中，共釀5人受傷，包括姓朱(50歲)女收銀員雙手前臂及鼻子均有4厘米長刀傷，姓黃(46歲)男經理及一名姓霍（44歲）男食客與兇徒糾纏間分別頸及臉部受傷，分別留下約3厘米及8厘米刀傷；快餐店一名姓樂（42歲）懷孕女顧客疑受驚過度，4人需送往威爾斯親王醫院治理。而涉案的姓林(43歲)疑犯，報稱頭痛及手腳擦傷，據了解他有思覺失調紀錄，由救護車送往威爾斯親王醫院，其後轉送至大埔醫院治理。