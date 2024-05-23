今年下半年　香港郵政將發行6套特別郵票

香港郵政今日(23日)公布今年7月至12月期間發行的6套特別郵票，包括巴黎奧運、迪士尼、成語故事、萬國郵政聯盟、香港自然景觀及故宮博物院館藏等題材。

香港郵政將於7月份發行以「支持中國香港代表隊出戰2024巴黎奧運」為題的一套4枚郵票，展示中國香港代表隊曾在奧運會獲獎的比賽項目，包括劍擊、游泳、乒乓球及單車，藉以向香港運動員致敬，並祝願他們在奧運會取得佳績。

香港郵政將與迪士尼合作，於九月份以「迪士尼」為題發行6枚郵票及3張郵票小型張，將大眾熟悉且喜愛的經典動畫角色帶到郵票上。郵票設計更融入中國元素，凸顯香港作為中外文化藝術交流中心的獨特魅力。 同時，該月份亦會發行以「兒童郵票—中國成語故事III」為題的一套6枚郵票，透過郵票增進兒童對中國成語故事的認識和興趣，並藉此培養他們良好的品格。

今年為萬國郵政聯盟成立150周年，香港郵政作爲中國代表團成員，特以「萬國郵政聯盟一百五十周年」為題發行一張郵票小型張，以資紀念。

香港郵政將於11月份以「香港自然景觀—自然十景」為題發行一套特別郵票，展示香港自然之美，讓廣大市民欣賞和珍惜本地自然景觀。這套郵票選材自香港地方志中心舉辦的「香港自然十景評選」，由專家學者甄選30個自然景觀，再由全港市民及遊客投票選出最具代表性的「香港自然十景」。

除此之外，香港郵政亦將以「香港故宮文化博物館II」為題發行特別郵票，展示博物館內更多來自故宮博物院收藏的珍貴文物，體現中華文明的博大精深，並推動公眾對中國藝術和文化的研究和欣賞。