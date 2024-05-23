佐敦孟加拉籍假難民情侶　劏房販毒斷正檢60萬元貨

油尖區執法人員早前根據線報指，有不法分子利用區內劏房單位作為毒品毒品儲存倉庫及分銷中心。人員經深入調查後，鎖定佐敦白加士街一劏房單位，至本周二(21日)人員展開行動，在白加士街附近截查一名形迹可疑男子，在其身上檢獲14包、以鐵觀音茶葉包裝的80克大麻花。人員拘捕男，並將其押返其寓所單位搜查，檢獲約1.5公斤大麻類毒品，包括160包以鐵觀音茶葉包裝的大麻花、逾300支約60毫克的大麻二酚(CBD)及四氫大麻酚(THC)大麻油、約200克大麻糖、約40克冰毒、約60克可卡因及毒郵票。同時，人員檢獲毒品包裝袋。動中檢獲的毒品約值60萬港元。

調查期間，一名女子持門匙開門返回單位，她被人員搜查，在其手袋檢獲鐵觀音茶葉包裝的大麻花。該名女子當場被捕。據悉，涉案男女為孟加拉籍情侶(36至44歲)，俱持「行街紙」留港。二人涉嫌「販運危險藥物」罪被捕。

初步調查相信，涉案情侶在此毒品倉庫擔當「一條龍」服務角色，包括購入毒品、將毒品分拆、再包裝，然後分銷予其他拆家。而檢獲的毒品主要供應西九龍區娛樂場所。人員相信已成功瓦解這個運作不多於兩個月的毒品儲存倉庫以及分銷中心，堵截毒品流入市場，人員正追查毒品來源及是否有同黨。

販毒集團將部分毒品混入平常飲用的茶葉包或寵物食糧內，企圖魚目混珠，逃避執法人員調查。同時，販毒集團僱用持有「行街紙」的假難民犯案，相信是窺準他們在本港無長期居留住所、無人脈聯繫，從而增加人員掌握他們的資料及執法的難度。