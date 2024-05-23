壹傳媒違國安案庭上播片　黎智英曾讚揚美對華事宜「做得好」

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今(23日)在西九龍法院(暫代高院)續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，黎智英曾讚揚特朗普，在處理對華事宜上做得好。

審訊踏入第82日，控方繼續播放黎智英受訪片段，包括多段黎智英線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」的錄影。就着2020年9月17日的節目，美國新聞工作者羅賽特(Claudia Rosett)是嘉賓之一，黎智英說，相信習近平有下台壓力，又讚揚特朗普在處理對華事宜上做得好。9月24日的節目中，黎跟壹傳媒前非執董Mark Clifford等對談。黎智英認為，美國對中國施行禁運，對中國來說是致命傷打擊。節目中亦提及，執法部門「重新定義」傳媒採訪資格一事，黎智英指，誰屬傳媒不應由執法部門定義，認為這反映了香港變成警察社會，又謂言論自由不復再。

涉案4名被告包括黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022