試題早於考試上載教學平台　港大地理系32名學生周一重考

港大地理學系有課程於本月初完成考試後，校方才發覺開考前曾將試題錯誤上載網上。

港大地理學系有課程於本月初完成考試後，校方才發覺開考前曾將試題錯誤上載網上，要求選修課程學生於本周一(20日)重考。港大地理學系證實事件，稱基於公平考慮，共安排32名學生於周一重考，少數人未出席可補考，另為事件致歉，並指已提醒所有教職員處理試題時要提高警覺，避免同類事件再發生。

港大地理學系表示，涉事課程為「GEOG3422」。翻查校網，該科名稱為「Contemporary Urban Transportation Issues（當代城市的交通問題）」，評核內容主要包括考試及作業兩部分，其中兩小時的考試佔課程60%成績。

有關事件緣於社交平台Threads早前有用貼文，並附上港大地理學系向學生發放的電郵截圖，內文提到涉事科目的試題因早於考試前錯誤地上載至港大教學平台Moodle，需要安排學生重考。該用戶日前再度發文，指對於該科教授倒過來怪責學生未通知他錯誤泄露試題而大感不滿，更令一班同學們「勁嬲」。

此外，都會大學本月初同樣出現試題外泄，有教師於考試前1天，誤把試題當成模擬試題，傳予全班19名學生。都大證實事件，並指學院在事發後已即時以電郵諮詢學生替代方案，由於有學生已離港未能重考，遂改以功課形式評核學生，而所有同學亦一致同意安排，並已提交功課。