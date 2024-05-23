連翠邨試點僅20%人用指定袋　物管業指市民覺得會押後垃圾徵費

垃圾徵費一再押後實施，政府將於本周商討政策走向，並於下周向立法會環境事務委員會。柴灣連翠邨物業管理董事總經理兼物業服務公司協會主席潘建良表示，連翠邨作為先行先試中唯一的公屋邨，試行約一個半月後，暫時只有約20%用戶有使用綠色指定袋。他認為因暫未知先行先試會於何時結束，故市民看來會覺得垃圾徵費會一再押後實施，建議當局應提供具體押後日期，並承諾在有足夠宣傳和教育工作後，便一定會適時落實。

政府下周向立法會環境事務委員會，交代上月起先行先試收集到的意見，和各新聞媒體上可見的問題等，解釋政府的整體想法和做法。潘建良指出，連翠邨大多數住戶似乎仍未有改變使用普通白色膠袋的習慣，一旦有用戶不用指定袋，不論人數佔比高低，清潔工都需逐層揀出白色袋的垃圾，再以大型指定袋「包底」，變相加重清潔工工作量。

潘又指出，尤其在垃圾量特別多的日子，物管公司需要從鄰近大廈調派額外人手，以協助分類垃圾，最令物管公司頭痛的是，有住戶「為求生計」，不用指定袋，甚或四處亂掉載着垃圾的白色袋，清潔工惟有用指定袋包裹，導致物管公司的成本亦相對增加。若同類情況發生在公屋雖然可考慮由政府「包底」補貼物管公司；但若發生在私人樓宇，即變相由「乖的業主」補貼「不太適應的業主」。

潘建良坦言，問題根源是市民環保意識仍未夠強，若有70至80%市民普遍懂得從源頭分類，設法「化廢為寶」，便屬適當的推行時機。至於是否同意8月率先在公屋落實垃圾徵費安排，潘建良認為需要再考慮，因為即使物管公司順應政府要求，當局也應清楚說明相關支出和費用的責任，例如是採用「包底」或是「實報實銷」模式。