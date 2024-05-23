醫療事故頻生　議員轟醫醫相衞專業凌駕公眾　促改革醫委會

近年醫療事故頻生，有意見質疑醫務委員會的工作。立法會今日（23日）辯論改革醫委會的議員議案，有議員指在發生「小天瑜」和「鄧桂思」事件，令部分市民認為醫委會在處理投訴有「醫醫相衞」的觀感，有議員甚至指是「專業自主凌駕公眾」，又批過去10年醫委會拖延處理、紀律投訴不符公眾期望，必須打擊保護主義。

身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人指出，目前在公眾心目中提起醫委會就會聯想「醫醫相衞」、「保護主義」、「專業自主凌駕公眾」，過去10年醫委會拖延處理、紀律投訴不符公眾期望，醫委會本應維護公眾利益，卻成為醫改的為「攔路虎」，質疑現時醫生成員佔醫委會佔比過重，外界聲音不足以進入醫委會，直言立法會應在打擊保護主義問題上當仁不讓，《基本法》第142條沒有賦予任何專業團體完全自我規管，不容公權力干預，若有任何問題政府應撥亂反正，促當局改革醫委會的問題。

同為行會成員的議員廖長江則指在發生「小天瑜」和「鄧桂思」事件，令部分市民認為醫委會在處理投訴有「醫醫相衞」的觀感，強調醫生一方面要堅持專業自主，但另一方面更應保障公眾利益，不應以守業自主為名行保護主義，重申全球多地都加強監管機構都愈來愈公開透明，如加拿大業外人士佔醫生規管組織委員佔三分一，英國更有一半為業外人士。

另一議員黃國批評醫委會在執業試更新程度不合理，令非本地培訓人才不合格，每輪合格率只有約10%，最多只有30%至40%，質疑執業試果難程度令不論外國或內地醫生「都搞唔掂」，促請醫委會改革執業試，將其調整至與醫科畢業生「睇齊」，並整好溫習材料。