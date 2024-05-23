《東呼》揭女助教遭非禮續審　女事主否認曾與被告調情

《東呼即應》獨家報道荃灣仁濟醫院林百欣中學2022年12月爆出非禮醜聞，一名女訓導助在校內教員室疑遭非禮。懷疑涉案男教師被控一項非禮罪。被告不認罪，案件今（23日）在西九龍裁判法院續審。女事主開始接受辯方盤問。事主承認，與男教師曾講過「土味情話」，例如當男方讚她着得幾靚，她回應說「着畀你睇」。不過事主否認屬調情。

27歲被告陳德昌，控罪書上報稱無業。他被控於2022年12月8日，在荃灣仁濟醫院林百欣中學一樓教員休息室房間C非禮另一人，即女子X。被告在2023年5月3日被執法人員拘捕，之後獲准保釋候查，至今年1月被落案起訴。女事主X現年26歲。承認事實指，案發時被告在荃灣仁濟醫院林百欣中學任數學老師，X是訓導助理。

X今日在辯方盤問下供稱，2022年12月15日向學校投訴有關遭非禮事宜。學校成立調查委員會，處理事件的包括副校長梁少奇。X確認，曾跟委員會成員見面4次，日期分別是12月15日、12月20日、12月21日及2023年1月3日。根據會面紀錄，X表示跟被告是普通同事，沒有私下約會。紀錄寫到，雙方曾有調情對話，X形容是「土味情話」。例如被告曾讚X着得幾靚，X回應說「着畀你睇」，大家有講有笑。X今指，「調情對話」字眼是學校的用字，並不準確。就着「土味情話」的意思，X說是指老土的情話，但否認有可能發展成情侶，強調當日語氣無曖昧成分。

案件編號：WKCC408/2024