調查指7成市民不支持8·1推垃圾徵費　近半認為應延至26年或之後

不少社會民生議題成為市民的討論焦點，包括垃圾徵費、網約私家車合法化等。香港研究協會今日(23日)公布一項調查，發現有70%成受訪者表示「不支持」8月1日實施垃圾徵費，近半人認為應延至2026年或以後；另有52%市民不滿意的士服務質素，逾60%人支持網約私家車合法化。

協會於今年5月14至21日，訪問了1,062名18歲或以上市民，了解市民對不同社會民生焦點議題的意見。其中在垃圾徵費議題上，發現支持實施垃圾徵費的佔比僅16%，70%成受訪者表示不支持；43%人認為應擱置垃圾徵費計劃，48%人認為應在2026年或以後實施，反映市民對垃圾徵費計劃如期實施持保留態度。

至於網約私家車合法化方面，調查顯示，61%受訪者表示支持；此外，調查又發現，有52%人表示不滿意香港的士服務質素，表示「較為滿意」及「非常滿意」則共佔29%，顯示多數市民認為的士服務質素有待改善，同時支持引入網約私家車服務。

「走塑」計劃實施後，食肆需要轉用非塑膠餐具。惟調查發現，40%受訪者表示非塑膠即棄餐具的體驗較塑膠餐具「變差」，只有12%表示「變好」，結果反映不少市民對非塑膠即棄餐具的接受程度仍有待提高。協會表示，香港近期迎來了多項環境措施的落實，但良好的政策意圖亦需要有效的實施才能落地生根，故呼籲特區政府加強政策的可操作性，加大政策的宣傳和解讀力度，確保新政有效落實，建設一個更宜居的城市。