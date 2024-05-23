幫助鞏固大腦神經網絡協調　中大鼓勵長者密集練習書法

隨着年齡的增長，人的認知能力及工作記憶將日漸下降，中大醫學院一項研究指出，練習中國書法對長者的大腦神經網絡有正面影響，可減緩大腦預設模式網絡(DMN)功能性連結減弱。中大醫學院表示，相信參與更多類似的活動可以作為一種安全的非藥物干預方式。

中大醫學院研究團隊在2020年至2022年進行了隨機對照研究，招募了112名，55至75歲非安老院居住及具有主觀認知功能衰退的年長人士參與。這些長者本身也有進行中國書法練習的習慣，研究將部分長者練習中國書法的時間在6個月之內翻倍，其餘長者則維持原有水平。研究團隊在之後分別為兩組長者進行腦部磁力共振掃描，發現增加練習中國書法能有效鞏固長者大腦神經網絡協調，讓長者的工作記憶可以有更好表現。而維持原狀的長者有DMN功能性連接減弱。目前已有研究表明阿茨海默症(老年癡呆)與DMN缺陷有關。

中大醫學院精神科學系副教授李廷俊表示，更頻繁及密集的進行練習中國書法，或一些常規認知活動，有助於促進腦健康。也鼓勵尚未有認知障礙的長者更多的進行類似的常規認知活動。李廷俊還表示，相信常規認知活動可以作為安全有效的非藥物干預方式，幫助社區長者鞏固認知能力及大腦網絡功能。