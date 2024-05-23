議員指醫學界成員比例偏高　令醫委會衍生權力過大專業霸權

有議員指社會一直關注醫委會的裁決欠缺「客觀標準和既定的準則」。

立法會今日(23日)辯論改革醫務委員會的議案，議員管浩鳴指多年來醫生的監管制度和投訴機制惹來不少批評，負責研訊的委員來自醫學界的比例持續偏高，衍生出權力過大、醫生「專業霸權」等問題。

管又指雖然醫委會曾在2018年通過修訂，但市民對醫委會的信心下降，「醫醫相衞」的問題仍有待解決，一旦遇到醫療事故，病人及家屬就要面對漫長的訴訟和投訴程序，「過五關斬六將」，飽受煎熬和創傷，而社會一直關注醫委會的裁決欠缺「客觀標準和既定的準則」，導致「有罰等於冇罰」，公眾亦產生「自己人查自己人」的感覺。

另一議員陳沛良表示，曾翻查醫委會網站，發現最新一期的年報為2020年，但公眾無法有直接清晰資訊，了解過去3年醫委會的工作、處理個案的數字。但他指醫委會上一次改革對於提高投訴個案處理效率，改善程序冗長起到一定作用，加上政府已修例引入海外醫生，因此認為現階段醫委會改革並非十分急切。

醫療衞生界議員林哲玄指醫委會執行醫生註冊條例賦予的權力，由1957年到今日保證香港醫生在世界上，學術水平、道德操守都名列前茅、值得信賴。而醫委會32位委員中有8位為業外委員，他指醫學發展高度專門、講求科學、生命攸關，因此必須要獨立於情緒和輿論干預，做到專業自主，醫療界也要「管好自己」。

他指社會上時有發生令人關注的醫療事故，而醫委會對醫生的審訊講求證據和專家證人，聆訊制度得到司法體系認可，他認為醫委會作為體現專業自主和社會監督醫生的執事機構，必須「與時並進」，稱「改革永遠在路上」。