東方再檢舉YouTube 10淫片　全部被評二級不雅

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，從未收斂。東方傳媒機構(下稱「東方」)繼去年底後，今年初開始鍥而不捨地就以上多個問題，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，其中於5月10及5月17日(第14及15度檢舉)共舉報10條涉及色情及不雅的影片，當中涉及大量女性裸露畫面，有影片清晰展示女性性器官聲稱作性教育用途，而淫褻物品審裁處今日(23日)公告今次檢舉的影片，全部暫評為第II類(不雅物品)。

東方最新檢舉的10條不雅影片中，即使涉及裸露畫面，全部被暫評為第II類別(不雅物品)，全部影片至今日為止仍能觀看。當中，5月10日的5條影片，包括赤裸裸的女性進行人體彩繪、女模特兒專訪並拍攝裸照、多名不同種族及膚色的女模特兒裸露身體拍攝過程、多名女子沙灘裸露乳房狂奔以及兩名女郎按男攝影師指示逐步脫衣拍裸照過程。

至於5月17日被評為第II類別的影片，有4條均涉及性感女子拍攝裸照過程，例如有金髮美女只穿一條圍裙弄甜品並裸露胸部、有女模兒穿黑色透視裝女郎拍造型照並需展露胸部，

也有女郎展露豐滿胸部外，又要脫去內褲被鏡頭捕捉到下體，有樣貌妖媚的金髮女郎拍攝造型影的過程。

值得留意的是，當日提交的第4條影片以性教育為名，卻是以不同全裸女性作為活生生示例，讓其展示真實的生殖器官各個部位，包括陰道、尿道、陰唇及陰蒂等，全程近鏡拍攝女性的生殖器官，並解說各部分的功能及作用，更要求女性用手張開其陰唇顯示尿道及陰道的位置等，涉及部分全以高清畫面展示，全程沒有打格。