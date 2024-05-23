公僕調薪　華員會指因財赤勒緊褲頭非上策　憂影響士氣及招聘

公務員過去2年已連續加薪，上周公布的薪酬趨勢調查結果顯示，本年高、中、低層的薪酬趨勢淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。華員會會長利葵燕今日(23日)會見公務員事務局局長後表示，非常明白政府面對財赤，但若因財赤而在公務員薪酬調整方面勒緊褲頭，並非上策。

利葵燕擔心影響公務員士氣之外，亦直接影響招聘人才，特別是目前公務員出現近2萬個空缺，由於空缺的工作由現職公務員承擔，變相加辛，亦已經為政府節省一些薪金開支，現時是合適時候作出合理的薪酬調整。

對於上周公布的薪酬趨勢指標，她認為是一個可靠和值得重視的客觀數字，反映私營機構在過去一年的薪酬調整狀況。華員會提出的薪酬調整訴求，是以薪酬趨勢指標為基礎考慮，當然亦會考慮其他因素。華員會明日(24日)會向公務員事務局提交具體數字，以表達薪酬調整訴求。

她續稱，今年是第2年各政府部門都要繼續削減1%開支，需要公務員一齊努力，方可做到節省開支，加上政府有好多新政策，如新的盛事要去進行，全部都要公務員行多一步，諗多一步，如何透過薪酬調整來激勵公務員士氣，政府應特別重視和考慮。

她指現時全港都面對勞動力短缺的問題，長遠而言，政府需盡快制訂人口政策，藉此探討如何增加勞動力。另一方面，需加快打造智慧型政府的步伐，從而減少依賴勞動力，只有勞動力供求穩定，薪酬水平才得以平衡。只是壓低公務員薪酬調整，不是明智之舉，因會直接影響到公務員士氣，以及影響招聘。