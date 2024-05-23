世界幣違私隱例　基金會感失望　強調運作合法合規

私隱專員公署昨日(22日)裁定，Worldcoin「世界幣」在港運作違反《私隱條例》，已發執行通知要求「世界幣」停止繼續以虹膜掃瞄裝置，收集香港巿民的虹膜及面容影像資料。世界幣基金會對香港監管機構近日發布的觀點感到失望，強調自身運作合法，亦已完全遵守包括香港《私隱條例》在內的各個地區的管理資料收集和使用的相關法律和法規。

公署指，「世界幣」以「驗證用戶為人類」為由，收集巿民的面容和虹膜資料是「超乎適度」。基金會回應指，推出「世界幣」是讓人類為人工智慧時代做好準備，已透過將資料最少化、使用者對資料的控制及個人管理、虹膜程式碼刪除，以及安全多方運算系統等技術，不斷提高私隱門檻，認為香港監管機構在評估世界幣的「人類驗證步驟」時，忽略相關措施是「不幸的」。

不過，基金會未有就如何處理已收集的8,203港人面容和虹膜資料一事作正面回應。根據其網頁，今年更新私隱政策說明，在世界幣系統中的World ID持有人，在今年4月起可選擇取消驗證其World ID，包括永久刪除其虹膜代碼。