政府指臨床經驗好重要　牙科畢業生不能延後實習

政府早前提出《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，當中規定牙科學生最快明年起畢業後須在指定機構實習1年才可執業，惹起各界關注，有議員籲政府押後實習安排。政府今日（23日）重伸延後實習安排空間「不存在」，指目前有牙醫對於部分症狀「冇見過」，情況或令公眾不放心，強調實習非希望填補公營人手。

政府日前發信闡述修例原因，有衞生官員今日再「解畫」，重新當局有見到牙科生的努力，但牙管會見到有可改善的地方，舉例指實習、學習的最大分別是，學習臨床經驗有導師在旁，就每一個程序提供意見，反之實習則有專業職責，臨床由自己判斷，雖然困難個案可以向上司求救，但要有專業水平照顧及治理病人，目前有學生指有部分個案「冇見過」，政府和牙管會認為有問題，因此當局提出實習要求是希望可以彌補缺失，強調提出實習的建議「非一日之寒」。

當局期望牙醫學院能就事件與學生學生多溝通，認為學院角色重要 ，但不同意增加實習是因為有持份者出錯，強調港大和牙管會沒有問題。

對於實習1年這項新要求可否延後，政府指牙管會認為若牙科醫學生有部分程序沒有做過，部分人聽到會感到有很大衝擊，又重申並非因為公營牙醫人手不足，而是希望透過加設實習課程令課程獲得認可，而學生亦毋須參加牙管會執業試，該官員相信除科研水平外，牙醫的手藝都非常重要。