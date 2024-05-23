警員涉非禮7歲女童　辯稱事主快跌倒而捉其肩膀

居於紀律部隊宿舍的警員，涉嫌協助當時7歲，未能用鎖匙進單位的鄰居女童進屋後，藉詞檢查對方有否關煤氣而進屋，再趁機撫摸其胸部及私處。涉案男警否認一項非禮罪，案件今（23日）在粉嶺裁判法院續審。裁判官水佳麗在控方舉證完畢後，裁定案件表證成立，被告隨後出庭自辯。被告稱當日嗅到事主單位有異味認為是漏煤氣，遂到廚房檢查，但發現是食物發出的異味。他稱當時曾意外撞到事主，見她快跌倒而捉住她的肩膀。被告又稱其後給她糖果是因認為她受驚故用糖果氹她。辯方將於明天（24日）作結案陳詞。

35歲已婚被告梁桂鋒，報稱任職警察。他原被控於2023年9月20日在葵涌大窩口道某單位內，猥褻侵犯現時8歲的女童X。2013年起任警員，案發時駐守西九龍衝鋒隊支援組的被告，於案發前與X一家有交流，曾到過X的家中並知道單位客廳有閉路電視裝置。他指案發前一周，他與當時3歲的幼子玩騎膊馬時，意外令他後腦着地出血，並出現腦震盪，他需請假照顧幼子。案當日中午，幼子正在客廳睡覺，X找他協助開門，被告遂打開大門並協助X開門。被告嗅到該單位有刺鼻味道，認為是漏煤氣，故到廚房檢查。他其後解釋案發前曾因工作致右手骨折，變得特別緊張並會留意家居安全。被告又稱案發後曾看醫生證實他有嚴重焦慮及精神緊張。

被告稱，他在廚房找尋氣味源頭，其後見到地下有一紅色膠袋，他蹲下並嗅到內有刺鼻食物味道。及後他聽到兒子哭泣聲便變得緊張，他遂彈起並轉身，期間右手肘意外撞到身後的X上身令她站不穩，被告遂大力捉住她的肩膀。他到大門外察看，見到兒子睡醒並無異樣其後他回家。被告稱因擔心X獨留在家及要向X母親交代為何進屋，故及後分多次敲門找X。其後他又曾拿糖果給X，想減輕她的驚慌及「氹」她。期間他有替X打開糖紙遞給她，但糖果跌在地上，他遂叫X拾起來吃，X有拾起糖果。他亦曾叫過X到他單位看他受傷的幼子，但X沒有答允。

被告稱及後他得知X母親回到單位，他探頭出去，X卻向母親稱被告曾摸她。被告最初感愕然，其後感憤怒，並向X母親解釋屬誤會。X母親稱要向X了解並關門。被告其後多次嘗試拍門找X母親解釋，但對方沒有應門。被告亦多次嘗試致電X母親解釋，她最終有接電話，但情緒激動且不聽其解釋並聲稱要報案，被告遂表示：「尊重你決定」。控方指出，被告當日到單位並非為找尋刺鼻氣味源頭，而是要非禮X；曾向X稱她很肥很鍾意她、且曾觸碰她的胸部及下體，其後更提出想吻X的嘴唇；並沒有彎腰起身時意外撞到。對於控方指稱被告均表示不同意。

案件編號：FLCC 552/2024