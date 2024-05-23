4月消費物價指數按年升1.1%　較3月升幅放緩

上月消費物價按年升1.1%；較今年3月份的相應升幅(2%)為低，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為0.9%，亦較今年3月份(1%)為低。政府統計處解釋，按年升幅較低主要是政府在上月份提供差餉寬減，而今年3月份則沒有此項寬減。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格上月錄得按年升幅的類別為煙酒(上升20.8%)、外出用膳及外賣(上升3.1%)、雜項服務(上升2.2%)、交通(上升1.8%)、雜項物品(上升1.1%)、住屋(上升1.0%)，以及衣履(上升0.6%)。另一方面電力、燃氣及水(下跌9.3%)、耐用物品(下跌0.8%)，以及基本食品(下跌0.4%)。

港府表示，上月基本消費物價通脹率維持輕微。雖然外出用膳及外賣價格的升幅較快，基本食品價格微跌。能源相關項目的價格顯著下降。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。當局展望，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會隨着經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢會帶來不確定性。