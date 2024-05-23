料陳克勤任社工註冊局修訂法案委主席　容海恩任副主席

立法會昨日(22日)首讀《2024年社會工作者註冊(修訂)條例草案》，明日(24日)的立法會內務委員會將成立法案委員會。據了解，昨日的立法會協調會議，已決定法案委的主席以及副主席人選，料分別由身兼行會成員的議員陳克勤及有法律背景的議員容海恩擔任。

政府建議修例，擴大註冊局成員的數目，由現時15人增加至27人，當中8人由選舉產生、17人為委任，而重組後，註冊社工仍佔過半數席位，即至少有14名是註冊社工，而政府會委任不同背景和崗位的註冊社工成為註冊局成員，同時委任更多其他專業界別的成員和社會不同界別知名人士，指為註冊局帶來更廣泛多元和均衡的參與，並提供制衡，確保公眾利益得到保障。修例亦將賦權社工註冊局，制訂社工持續進修要求，並引入即時除牌機制和定明針對觸犯涉國安或虐兒等嚴重罪行的社工可永久除牌等多項安排。

雖然法案委員會名單仍然未出，但據了解，立法會不同版塊「大佬」昨已召開協調會議，協調該法案委員主席及副主席人選，由於都頗為重視該條法例，為不出任何差錯，將由本身是行會成員的陳克勤擔任，認為安全系數較高，副主席則商討由容海恩擔任。