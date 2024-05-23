寶血醫院翻新及擴建　增加住院空間　設立日間醫療中心

香港明愛與Parkway Medical Services(HongKong)Limited今日（23日）今天簽訂合作備忘錄，合作翻新及擴建寶血醫院（明愛），透過是次合作，明愛與PMS將攜手為醫院增設住院和日間醫療服務空間，醫院翻新及擴建後將主要提供門診、長者醫療服務，以及需求較大的日間及預約手術或程序，在為市民提供高質素及可負擔的私營醫療服務。醫院亦會繼續積極參與公私營協作計劃，為病人提供適切的醫療服務，協助紓緩公營醫院的壓力。

有關項目將分階段有序地實行，首階段是增加住院空間，門診服務和後勤支援部門將遷移至院外，並會在院外設立日間醫療中心；同時會提升現有的醫療設施，包括手術室等。下一階段將會翻新現有的醫院大樓，以優化醫院環境並增加空間發展病床和日間醫療服務。長遠計劃是在醫院旁邊興建一棟全新的日間醫療大樓。

香港明愛總裁閻德龍神父表示合作，可發揮彼此在醫療服務領域的優勢，透過優化醫院發展，最終目標是為市民提供更專業、更全面的醫療服務。明愛醫療服務部長雷操奭預料，合作將能發揮強大的協同效應，醫院將會成立董事會，由明愛和PMS共同管理醫院日後的運作，合力提升醫院的服務質素。