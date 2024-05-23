馬會撥2.9億設9間照顧者中心　畀30元可暫託4小時「唞下氣」」

人口老化加劇，照顧者壓力「爆煲」的情況屢見不鮮。為應對護老者和被照顧長者的需要，馬會撥款逾2.9億港元，在社區陸續設立9間照顧者中心，提供以照顧者為本的支援服務；其中2間已開始運作，其餘會於6月開始陸續投入服務。計劃諮詢委員會召集人聶德權表示以往社會多聚焦於有需要長者，對照顧者支援不足，希望中心可供照顧者「唞一唞氣」；又表示不擔心服務會被濫用，稱「最緊要幫到人」。

計劃首席研究員樓瑋群表示，經過專業評估後，發現有7.3%受訪者被評為有高度需求的照顧者，有傷害自己或他人、與被照顧者發生衝突的風險。樓表示，中心會向高需求照顧者作進一步評估，並提供暫託服務。她又指，如有需要，中心可提供評估服務，約2分鐘內有結果。

聶德權指出，目前的照顧者支援計劃為先行階段，為期5年，預計能幫助2.7萬名照顧者和1.5萬名受照顧長者。中心採取會員制，只要登記即可免費加入。他又指，中心會設於全港不同地方，其中西灣河、葵芳的中心已投入服務，其他中心亦會於今年內陸續運作。中心服務對象為護老者、長者，以及社區人士。有需要人士經評估後，中心會提供輔導及專業建議，亦設暫託服務。照顧者支付30港元後，可在中心暫託有需要人士4小時。被託管的長者可參與不同的活動；同時照顧者亦可於中心參與減壓工作坊、與同路人交流等。聶表示，「希望有個地方俾佢哋唞下氣」，又可以和有相同情況的人交換照顧技巧、困難等。中心亦提供轉介服務，將有需要人士轉介至其他社福、醫療機構。聶表示，中心可作「樞紐」，連接社區不同機構和資源協助照顧者和有需要的長者；未來會按情況增設服務，亦希望可以將服務擴至其他專科，例如認知障礙症患者等。

梁威能是其中一位受惠於計劃的照顧者，他退休10多年，已經快將80歲，以往喜歡做運動和做義工。不過他太太於2年前確診認知障礙症，令他要把生活中心轉移至照顧老伴。他表示，眼見太太情緒受病情影響，變得非常倔強，導致二人時有爭執，坦言壓力相當大。其後他向中心求助，情況得以改善。他表示，和同路人、社工交流後，了解到與老伴的相處技巧，稱「會就一就佢」，「唔好同佢（有）拗撬、頂頸」；而且交流時，和太太只隔一塊玻璃，可以互相看到，太太亦比較安心。