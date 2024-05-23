開5公司「洗白」及轉移逾3600萬騙款　兩集團骨幹被捕

2名澳門男子與內地人合作開設5間澳門公司，涉嫌用作洗黑錢之用，於過去約1年接收和處理438筆涉及內地電騙的不法資金，折合3,600萬澳門元。執法人員將他們拘捕並正追查在逃人士和資金去向。

案情指，執法人員收到當地金融情報辦公室、銀行及內地公安機關舉報後展開調查，發現有居民和內地人合作開設5間澳門公司，涉嫌利用公司銀行帳戶清洗黑錢。經調查發現5間公司由2022年12月至今年2月期間，涉及以「公檢法」、刷單、投資虛擬貨幣、冒充電商物流、冒充熟人等不同類型的騙案；涉及騙案438宗，騙款金額高達3,600萬澳門元。2名涉案疑犯合共處理960萬元人民幣(約1,056萬港元)騙款，經調查後執法人員成功阻截部分在澳門銀行帳戶的騙款，扣押超過700萬澳門元。

執法人員其後鎖定匿藏在澳門的2名男子，至近日採取行動，分別在2個住宅單位拘捕2人，於單位內搜出6張涉案銀行卡及27萬港元懷疑騙款。涉案人姓歐，男性，30多歲，澳門居民，報稱無業；另一疑犯姓鍾，男性，40多歲，無業。經調查確定二人為集團骨幹成員，同時亦是5間涉案公司的主要股東，二人涉嫌犯罪集團及清洗黑錢罪，被移交司法部門跟進。