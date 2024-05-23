消除粵港澳經貿壁壘　政黨促盡快恢復一簽多行

為加強香港與內地的經貿合作，有政黨今日(23日)公布研究報告，以自貿區模式消除粵港澳現存的投資和貿易壁壘。當中提出7項建議，包括在區內實施金融「單一通行證」、以河套合作區為抓手建世界創科平台、盡快恢復深港一簽多行並擴展至大灣區其他城市等，以推動粵港澳深度融合發展，為港澳發展注入更大動能。

經民聯公布「關於建立粵港澳大灣區自由貿易合作區研究報告」，報告建議成立「中央區域協調發展領導小組」領導「大灣區自貿區」的建設，自貿區的重點開放措施首先在港澳與大灣區內地城市之間實施，成熟之後再擴展至廣東全省。該黨認為建立大灣區自貿區，不可能所有政策同時全面鋪開，應該堅持問題導向，先從重要而又迫切需要解決的問題着手。

7項建議當中包括以創新口岸通關模式，先在羅湖及福田兩個鐵路口岸延長通關時間，逐步達致所有口岸24小時通關，全面實施「一地兩檢」，大幅縮減通關時間及程序，打通大灣區的人流物流。同時又建議大灣區人員往來應該盡量減少限制，盡快恢復深圳居民來港一簽多行，並擴展至大灣區其他城市。

在創科發展方面，建議以河套合作區為平台，開通「綠色通道」，確保人員、物資、資金、數據等創新要素都能夠便捷流動，打通大灣區國際創科合作通道，建立與香港國際化體制接軌的知識產權保護制度、就業稅收及社會保障政策、科研管理體制機制、高度便利的市場准入制度等，並由中央支持香港在北部都會區成立「國家實驗室」，支持香港建設國際創科中心。