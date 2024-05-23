流感活躍程度維持高水平　確診比率12.85%　甲型H1佔91%

流感活躍程度維持在高水平，衞生署衞生防護中心相信流感季節會持續一段時間。截至本月18日的一周，中心的公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，最新的季節性流感病毒確診百分比為12.85%，檢測出的流感病毒主要為甲型(H1)流感，約佔91%，與今年1月至3月期間主要流行的甲型(H3)病毒流感有所轉變，而公立醫院流感入院率為每1萬人0.95宗，兩者同樣處於高水平。

新冠病毒病方面，同樣截至本月18日的監測數據顯示，本地病毒活躍程度與過去數周相若，污水監測及人類感染個案方面開始檢測到KP.2變種病毒株。截至上周二(14日)的污水監測數據顯示，JN.1及其後代譜系仍然是最流行的變種病毒株，佔所有經分析樣本的98.8%，而當中約15%屬於KP.2。

根據世界衞生組織的資料，KP.2是JN.1的後代譜系之一，現被世衞列為監視下的變種病毒株。人類感染個案方面，由本月8日至本周二(21日)經中心公共衞生化驗服務處檢測的非嚴重個案樣本結果顯示，JN.1是最流行的變種病毒株，佔所有經分析樣本的100%，而當中約6.7%屬於較新的後代譜系KP.2。

自上年12月14日推出XBB變種株信使核糖核酸疫苗接種以來，截至昨日(22日)，已接種約178,000劑新冠疫苗，當中包括約13,000劑XBB變種株信使核糖核酸疫苗。