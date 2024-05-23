假冒官員月呃400萬　詐騙集團製保密協定封口　男骨幹落網

本港騙案成風，今年首季涉及「假冒官員」的案件有明顯上升，當中損失金額的升幅更高達3.8倍，情況令人關注。新界南總區執法部門就相關案件進行深入分析及情報收集，成功鎖定一名「假冒官員」詐騙集團的骨幹成員，相信他牽涉本地至少5宗相關騙案，當中涉款約400萬港元。

調查人員表示，該5宗案件均發生於今年4月，受害人全部是本地市民，包括學生、主婦、售貨員及文員。受害人均先後接獲假冒內地公安的電話，指控他們在較早前涉及內地的洗黑錢或其他刑事犯罪活動。騙徒會訛稱由於案件涉及本港執法人員及銀行職員，並以案件保密和避免影響辦案為由，警告受害人不可以洩露案件詳情，否則會即時被捕及凍結資產，藉此斷絕受害人與親友及執法人員的聯繫。

當騙徒獲得受害人的初步信任後，便會相約受害人會面，並在過程中要求他們簽取印有內地公安及本港金管局蓋印的偽造保密協定，列明受害人若果洩露案情，將遭即時逮捕。騙徒其後再要求受害人以現金或轉帳形式交付巨額保證金，以證明自己的清白，並承諾待案件完成調查後，將會把款項全數歸還。惟錢財到手後，騙徒便會逃之夭夭，受害人事後察覺受騙，至此才報案求助。

人員又指，案中被鎖定的集團骨幹成員，主要是負責與受害人接洽會面，當中更會一人分飾多角，包括穿着西裝、繫上印有內地公安勳章的領帶，假扮成內地特務人員，與受害人簽署「保密協定」；亦曾向受害人出示一張偽造的本地執法人員委任證，收取受害人的保證金。

今日(23日)早上，人員採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕該名25歲男子，並且搜查其住所，檢獲懷疑是他假扮特務人員所穿的西裝、領帶及假的本地執法人員委任證，另檢獲一批假的部門蓋印、打印機及過膠機等，相信是用於製作偽造文件等行騙道具。被捕人士報稱無業，現正被扣留調查。執法部門正跟進案件，追緝集團主腦及其他骨幹成員。