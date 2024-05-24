東方日報A1：巴士站擺單車陣　乘客日曬雨淋

將軍澳一個巴士站淪為單車泊車場！有市民向本報舉報，指將軍澳唐明街巴士站（往將軍澳運動場方向），近期淪為單車違泊處，該市民投訴逾年，惟多個部門卻對違泊亂象集體「扮盲」不為所動。本報記者現場直擊，發現設有簷頂的巴士站，竟有約10輛單車打橫泊在簷下，而繁忙時間在此候車的乘客，被迫要走出簷篷外遭受風吹雨打，亦因地面的路線標記被遮，等候不同路線的乘客，只能逼在一起造成混亂。記者更現場直擊到有女士將單車泊下並上鎖後，施施然走進商場，將巴士站當成私家單車停泊場，行為令人嘩然。地區人士直指相關情況誇張，又稱部門半年才巡一次未夠完善，促加強教育執法，改善違泊亂象。

市民黃先生圖文並茂向本報投訴，指唐明街的城巴巴士站，鄰近商場「TKO Spot」，淪為商場租戶等的單車停泊場。由他提供的相片可見，整個設有簷頂的巴士站，停泊了至少10輛單車，候車乘客被迫在單車與單車之間等候，繁忙時間有乘客被迫走到行人路，若下雨天就會被迫淋雨。

本報記者日前下午到現場視察，發現黃先生所言非虛，當日現場下着滂沱大雨，多輛單車停泊在該巴士站，部分更鎖在巴士站的鐵柱，惟附近的巴士站皆無此現象。記者更直擊一名披上雨衣的女士，將單車駛進巴士站停泊，其後為單車上鎖，再施然離開後走進商場，行徑大模廝樣。而城巴雖在巴士站張貼告示，提醒市民嚴禁在該處停放單車雜物，惟效用不大。

黃曾經去信運輸署及城巴投訴相關情況，惟他指相關違泊人士很快就收到通知移走單車，未幾又再重新違泊。黃更特別指出，一輛在車頭放置黃色鴨仔的單車，自3年前就已違泊在此，但卻從未被執法或沒收，揶揄「天天泊，深夜凌晨（才）執法」，促請部門加強執法，正視違泊亂象。

西貢區議員黃遠康指，一直都聽聞相關位置違泊單車，形容情況很誇張，直指附近已有合法的單車停泊處，但有人貪方便而違泊在鬧市巴士站，盼政府部門盡快執法清走單車。

而區內單車違泊情況亦嚴重，惟相關部門約半年才巡查一次未夠完善，促請部門正視區內單車泊位不足事宜，也呼籲市民將單車泊在適當的停泊處。

運輸署發言人指，至今收到共兩宗相關投訴，並已將個案轉介有關部門跟進。根據《道路交通（泊車）規例》（第374C章），任何人不得在非指定泊車處停泊車輛，包括單車。市民在巴士站旁停泊單車，有機會觸犯規例。

地政總署發言人指，西貢地政處一直參與由西貢民政事務處統籌的跨部門聯合行動，以處理西貢區內（包括將軍澳唐明街）的違泊單車，會在行動中根據《土地（雜項條文）條例》於違泊單車上張貼通知，飭令佔用人於指定日期前停止佔用政府土地，否則會依法移走單車。違反該《條例》，首次定罪最高可判處罰款50萬元及監禁6個月。

■記者林建平

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