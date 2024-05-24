新地Signature Homes　提供全方位服務

每個人都希望家居舒適自在，生活便利，在繁忙的生活中找到平衡和幸福感。新鴻基地產旗下的豪宅租務品牌Signature Homes針對高端家庭，提供長租單位、酒店式公寓，靈活地滿足多元化的居住需求，深受來港專才、海外及商務客人，以及本地家庭等歡迎。其全新的「TOWNPLACE」品牌和於上年創建的「新地生活圈」，更是專為年輕世代和新來港人才而打造。

Signature Homes擁有超過3,300間優質物業，總面積逾300萬方呎，覆蓋香港黃金地段，包括傳統豪宅區的中半山、港島南及山頂，以及香港核心商業區等。多元化的出租單位涵蓋酒店式公寓、屋苑、別墅、頂層特色戶、獨立屋等任君選擇，部分更提供彈性傢俬選項，所以一直深受客群歡迎。

其中酒店式公寓，以優質、靈活和多元化等見稱，尊貴的物業包括聳立在維港兩岸的香港「四季匯」（港鐵香港站上蓋）和西九龍的「港景匯」（港鐵九龍站上蓋），兩者相互輝映，「港景匯」更享有連接高鐵西九龍站以及超甲級商業大廈環球貿易廣場（ICC）之便。

另外，酒店式公寓亦有臨海而建的北角「海璇匯」（港鐵北角站旁）和位於九龍東的「星峰薈」（港鐵將軍澳站上蓋），均鄰近香港核心商業中心及大型購物商場，交通便捷之餘，生活百貨應有盡有。各酒店式公寓配備五星級酒店設施及24小時禮賓服務，為客人締造沉浸式的酒店式生活體驗。

Signature Homes董事總經理孫偉剛對於首次獲獎感到榮幸，他說：「感謝《東方日報》及《on.cc東網》對Signature Homes的肯定，更感謝住戶的支持，我們致力秉承以心建家，以住戶的需要為先，以優質的物業、科技、團隊以及貼心服務繼續帶領Signature Homes更上一層樓！」

孫偉剛表示，為滿足對舒適居住環境及屋苑生活配套有較高要求的高端家庭，公司旗下的豪宅及酒店式公寓會定期進行全面翻新和設備優化工程。單位內部的設計和裝潢配套也持續升級，旨在提升住戶的生活品質。

此外，Signature Homes更成立了獨立的客戶服務團隊，以最貼心的服務了解住戶所面對的問題，並提供解決方案。住戶只需要以智能手機輕輕掃描專屬的二維碼，團隊即可提供一般家居維修保養預約服務。客戶服務團隊亦可以透過內部系統隨即查看紀錄，作出高效和專業的服務，讓住戶實現一站式便捷生活體驗。

部分物業更首推禮賓服務，如食品宅急便、餐廳預訂、郵件包裹儲存、洗衣安排、信件郵寄、打印及複印服務等。Signature Homes亦會定期舉辦不同類型的休閒活動供住戶參與，如親子郊遊、兒童繪畫工作坊、香港古蹟文物導賞、花藝課程及高爾夫球班等，令住戶間能連繫鄰舍共享閒逸，同時擴闊社交圈子，探索歡樂時刻。

為年輕世代以及配合本港政府各項的人才輸入計劃，Signature Homes旗下的「TOWNPLACE WEST KOWLOON」更特意打造成「人才公寓」，為來港人才提供優質住宿配套及建立人才生活社區。孫偉剛表示，貼心服務是隨着時代而變化，「TOWNPLACE」品牌主打年輕世代、走向電子化，故此使用了全港首創的自助登記手機應用程式（App），只要一App在手即可隨時隨地辦理入住、預訂設施、藍牙大門解鎖、智能家居等功能，完全不用經過前枱同事，十分符合新世代的喜好和習慣。

除了優質的住宿之外，「TOWNPLACE WEST KOWLOON」亦以共享社區空間「TP SOCIAL CLUB」及獨特概念「TOWNPLACE Community」融合創造「Bleisure 商務×社交乘式生活」租住體驗。藉着高端品牌資源網絡和豐富的社區活動，幫助租客熟悉彼此，成為生活上的朋友，並搭建優質的商務社交網絡，展現一種融合工作居住、社交娛樂於一體的無束縛新生活方式，助來港人才輕鬆「Unlock」新生活、新機遇，實現人才留港長期生活的最終目標。

為協助來港人才來港前的預備以及來港後更容易適應香港生活，Signature Homes更率先設立一個名為「新地生活圈」的人才社交生活圈子，從就業機會、住屋、置業資訊、生活配套，為來港人才提供一站式服務指南。除提供資訊外，「新地生活圈」亦會不定期派發集團一系列的專屬優惠禮遇，並聯同不同團體合辦各種跨平台活動，以滿足人才的生活和發展需求，協助來港人才在港開闢一片「新天地」。