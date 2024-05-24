牙醫實習1年方可執業畢業生失預算　議員籲校方提出解決方法

立法會正審議修訂《牙醫註冊條例》，提出要求牙醫畢業生實習1年方可執業。政府表明臨床經驗十分重要，牙科畢業生不能延後實習。

醫療衞生界議員林哲玄出席電台節目時表示，牙管會兩度對港大牙醫學士課程的評審報告給予「有條件保留」，認為屬嚴重的問題，大學應該早些與學生講清楚並提出解決方法。他又指出，牙科行業多數是「學徒制」，惟新一代年輕人的工作模式改變，未必會長時間在同一個地方工作，因此也未必會跟同一位師傅學習。故畢業生增加一年實習經驗，相信是足夠的。

牙管會主席李健民表示，牙管會根據法例規定審視香港大學牙醫學院的課程，強調評審工作期間的對口機構是香港大學，並非針對個別學生的表現。早於2019年已開始提出調整課程評審要求，修例最先影響的會是2025年8月畢業的牙醫本科學生，早於受影響學生入學的時間。學校應跟學生保持溝通，理應提早讓學生知道新的要求。

對於早前有「消息人士」聲稱港大有個別學生「牙都未剝過」便畢業，牙醫學會前會長陳建強在另一電台節目，認為無可能。但他認為牙管會尋求大學提交培訓數據是合理要求，理應不難提交相關數據，難以理解為不能提供。關於牙醫畢業生實習要求，陳建強指，雖然可能會令現時的牙科學生失預算，但指牙醫是講求專業的技術，也是當局和牙管會經過深思熟慮後的決定。