壹傳媒違國安法案續播片　黎智英籲國際向中方施壓促放12港人蛇

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（24日）在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，美國前副國防部長是訪談對象之一。節目中，黎智英公開呼籲國際社會協助12港人，並向中國政府施壓要求放人。

審訊踏入第83日，控方繼續播放多段黎智英受訪片段來指證黎智英，包括多段線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」的片段。2020年10月15日，黎智英跟美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）對談。期間黎智英指，一日共產黨未倒台，中國都不會有宗教自由。黎亦就12名香港人偷越邊境、之後在內地被扣查一事發表意見，指出香港人能夠做的，就是盡量讓國際社會關注事件，好讓中國政府知道，其作為會影響外交形象。同時，讓外界向共產黨施壓，要不釋放12人，要不將他們移送回港。黎智英在節目中，公開呼籲國際社會幫手拯救12港人，謂「請幫忙！」。

同月22日，黎智英邀請《華爾街日報》作者Jillian Melchior上節目，壹傳媒前非執董Mark Clifford亦有參與。黎智英形容國安法猶如懸頂之劍，因批評已成罪行。黎讚揚美國前總統特朗普對待中國的方式是正確，希望特朗普能夠連任。黎擔心一旦拜登當選，他會摒棄特朗普一直所做的事，香港議題亦會淡化。黎認為這場美國總統選舉，是最重要的一場。黎另直言，支持年輕人爭取自由。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022