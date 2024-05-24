肝病權威黎青龍不小駕駛罰款 入稟向涉事另一輛私家車司機索償

身兼世界肝病權威專家、香港大學榮休教授黎青龍，涉2021年5月駕駛私家車途經大潭時發生交通意外，與另一輛私家車相撞。黎於事後被控不小心駕駛罪，經審訊後被裁定罪成及罰款2,000港元。意外至今近3年，黎於昨日（23日）入稟區院，控告與其相撞的另一輛私家車的司機，並要求對方作出賠償。不過入稟狀並無透露具體索償金額。

原告是黎青龍，被告是唐雲龍。據入稟狀指，2021年5月31日原告駕駛私家車於大潭白筆山道(西行)與紅山道交界，駕駛私家車時發生交通意外，並與被告駕駛的私家車碰撞。原告指意外是因被告的疏忽態度所致，故要求對方作出賠償、支付利息及本案訟費等。

資料顯示，事發於當日早上9時許，黎駕駛的私家車在涉案地點與另一輛私家車發生碰撞，該私家車的車門被撞至凹陷，其後更撞向石壆。黎被控不小心駕駛罪，經審訊後，於前年5月被裁判官裁定罪成，並判處罰款2,000港元。黎不服定罪，並向高院原訟庭提出上訴，高院法官於本月初經開庭後，就該上訴押後裁決，至今仍未有裁決結果。

案件編號：DCPI 2787/2024