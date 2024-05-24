54間學校望加學費　學費增幅最高超過1成

聖保羅男女中學及附屬小學亦有年級加學費，增幅達10％。

數十間中學欲加學費，學費增幅最高超過1成。有學校表示，學校已經近20年未調整過學費，此次調整屬合理。另有學校稱，加學費是由於相關成本上升，需要繼續維持教學水平，且已獲得家長教師會同意。直資學校議會則表示，疫情之後通脹上升，且有各種原因導致學校營運成本增加，因此需要調整相關學費。

教育局表示，截至本月中，已經接獲54間學校直資學校申請調整學費，比去年同期增加5間。已通知教育局將凍結學費的的學校則較去年同期下降6間，減少至25間。各個學校下學年將學費的升幅將為3.19%至11.6%不等，包括傳統名校。

女拔萃表示，自2005年轉為直資以來就未有調整過學費，加幅屬合理水平。不過，有紀錄顯示女拔萃在疫情期間，即2020年曾申請上調學費至4萬港元，但最終未有上漲。

升幅較大的學校包括福建中學和聖保羅男女中學及其附屬小學，分別達到11.6%和10%。福建中學中一學費由2.15萬港元上漲至2.4萬港元，聖保羅男女中學及其附屬小學本學年學費已上調10%的中一和小一，分別申請學費增至7.97萬港元及7.78萬港元，加幅約10%；本學年加價3.6%的中五級國際課程學費則擬由10.2萬港元，增至11.22萬港元，加幅同為10%。

聖保羅男女中學表示，由於營運成本上升，加之需撥備資源維持優質教育，例如較低的師生比、提升基礎設施等，因此需調整學費。校方指已獲中小學家長教師會意見，並得到支持。

直資學校議會主席陳狄安表示，疫情之後的通脹令至通脹上升，而且復常後學校活動亦變多導致營運成本上升。陳狄安又提到，去年公務員亦有調整薪酬，連帶直資學校教師亦會調整。