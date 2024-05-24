逾9成人反對新田科技城規劃　有意見指或違反國際公約

早前政府草擬的新田科技城規劃圖則為期2個月的公眾諮詢本月8日届滿。據統計，有超過9成的人反對。有過千人提交意見書，反對者中不乏專業人士，指出科技城的建設可能會違反有關國際公約。另外，反對者中除為環保團體外，還有被收回土地的村民及附近受到影響的村民等。相關人士表示，此次能吸引多人投票，證明議題有一定社會影響力。

此次就新田科技城規劃圖則的公眾諮詢，據統計城規會共收到1618份申述，當中支持的佔比為6%，約105份，過93%申訴反對，約1510份。當中有1,122名申訴人引述了環團的建議修訂方案和原因。按照既定程序，城規會將舉行「聆聽會」。城規會表示，是否以範本形式申訴，並不會影響在會議上陳詞的權利及申訴有效性。

反對者中除透過環團提交意見的市民，還有被政府收回農場的米埔高行村村民、受到工程所影響的石湖圍和洲頭村村民。此外，反對者中也不乏專業人士，包括天文台前台長、市建局前高官、及城規會前委員等。天文台前台長林超英表示，改劃200多公頃濕地保育區和緩衝區所造成的影響，可能違反了《拉姆薩爾國際重要濕地公約》的規定。

城規會前委員潘永祥表示，申述數字體現出議題具社會影響力，委員考慮時要「質量並重」。潘永祥表示，這次有關團體能呼籲如此多的市民就該議題提交意見，代表該議題有影響力，所以城規會委員在聆聽會須考慮申述者的意見是否符合事實和具理據。