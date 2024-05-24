YouTube色情片揭不盡　東方第17度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片愈揭愈多，東方傳媒機構（下稱「東方」）再發現以下5條YouTube影片，均有大量裸露及意淫片段，今日（24日）第17度致函警務處、電影、報刊及物品管理辦事處及立法會作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及盡快正視事件。

第1條影片是一名女模特兒拍攝造型照的過程，期間她在不同場景展示全裸的身材，由男攝影師操刀拍攝，男攝影師又教她擺不同姿勢，甚至為她剪去一件毛衣的大部分後讓她披上，實際上遮蔽不了身體任何部分，而影片也有部分可清晰見到她的下體，包括在郊外及小船上全裸展示身材。

第2條影片展示全裸女模兒被人用麻繩綑綁後，被整個吊起來拍攝造型照，期間露出胸部，影片有展示綑綁過程及有外語旁白，女模兒被吊起後扮演無意識狀態，四肢及頭部下垂，估計因被倒吊而令臉色變得嫣紅，也有模特兒被綑綁後吊在樹上拍攝造型照。

第3條影片起初展示一名女模特兒穿着黑色內衣褲，在一輛黑色開篷跑車上展示不同姿態，讓多名攝影師拍攝造型照，其後轉至室內，女模兒就脫去全部衣物，全裸繼續拍攝，後來有人將黑色跑車駛走，女模兒及一眾工作人員就轉到工業用剷車上拍攝，同樣以全裸姿態現身並做出不同撩人動作，惹人非議。

第4條影片名為誘惑，影片初段，兩名性感長髮女郎穿着透視紅黑套裝拍攝，其後女郎脫至半裸顯露胸部，其中一人坐在椅上，另一人則半跪並作勢撫摸對方的敏感部位，意識誘人及淫邪，而其後其中一人全裸出鏡，並與拍檔再做出不同誘惑姿態，迎合影片主題。

第5條影片展示一名年輕女模兒全裸坐在床上，拿着古董相機在玩弄，其後她背部朝天躺在床上，拿着相機裝作拍攝，期間可見到她的胸部垂下貼着床單，後來她又躺在床上臉部朝天，展示其嬌嫩胴體。