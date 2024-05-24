80%受訪者認為垃圾徵費應再押後　執行細節未解決政黨斥擾民

惹起社會不少爭議的「都巿固體廢物收費」計劃，早前有政黨進行電話調查，發覺65%受訪者不支持垃圾徵費，近80%受訪者認為已押後至8月1日的垃圾徵費計劃，應該要再押後或根本不應該實施。有議員指出，政府提出的垃圾徵費計劃對民生影響大，且宣傳過於強調徵費，與所宣稱的目標不符，加上不少執行細節的問題上難以妥善解決，過於擾民，難以得到大多數市民的認同，建議政府暫緩垃圾徵費計劃，同時就如何優化環保減廢措施進行深入研究。

該政黨就垃圾徵費而進行的電話調查在4月5至11日、以及5月6至10日，分兩輪進行，並成功收集810個、和750個調查樣本。議員陳學鋒指，兩次調查統計的結果相當接近，有關「是否支持政府實施垃圾徵費」的提問，不支持的約65%，支持的約有31%。認同垃圾徵費在今年8月1日實施的，約有18至15%；認為要再押後的，約有31至35%；根本不應該實施的，約有44至45%。總體而言，根據兩次調查，80%人認為要再押後或根本不應該實施垃圾徵費，認為要如期實施只有15至18%。

至於在香港實施垃圾徵費面對最大的問題，陳學鋒指32至36%的受訪者認為缺乏足夠回收設施；認為會加重巿民經濟負擔的，約25至23%；執法困難，有15至11.5%；巿民不認識計劃細節的，約12至13%。綜合兩次調查，主流民意是反對8月1 日實施垃圾徵費，況且巿民都覺得管理公司在執法方面抱有懷疑，憂慮衍生更大環境衛生問題；而巿民亦普遍認為政府準備不足，無論宣傳教育，持份者的執行指引，增加回收設施和廚餘機，免費派發指定袋，先行計劃等範圍都有待改善，在目前的經濟環境下實施徵費，勢必加重巿民和業界的負擔。

議員陳恒鑌認為，有關計劃本質上是為了減廢，徵費只是手段。雖然巿民普遍支持環保，但徵費計劃涉及絕大部份巿民，影響民生，宣傳過於強調傾向徵費，減廢反而較少提及，難以得到大多數巿民認同，對於8月1日如期實施垃圾徵費是有極大保留。當局應該暫緩垃圾徵費計劃，同時就如何優化環保減廢措施進行深入研究，不應把徵費視為減廢的唯一或必然手段，並適時檢視未來工作安排。

至於需否為垃圾徵費計劃的暫緩設立期限，陳恒鑌表示，有關減廢措施必須務實可行，易為公眾接受，才能凝聚市民共同參與環保，不把好事做壞。政府必須從整體管治著眼，同時應避免跌入只有徵費才是環保的誤區。他說「暫緩」不代表什麼也不做，希望政府加大力度做好回收工作，若他日回收設施不斷完善、回收量不斷上升，巿民覺得容易參與回收，屆時是否採取徵費手段可以再檢討。他強調不是把相關法例廢除，只是以務實態度看待減廢回收。