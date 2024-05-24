按最低工資計算　工會指家庭收入未達綜援金額

最低工資「一年一檢」2026年實施，有團體今日（24日）表示最低工資基數仍然過低，甚至未能跑贏通脹，不能彰顯勞動價值；另外在計算最低工資的方程式中，「共享經濟繁榮因素」的門檻過高，底層工友未能分享成果。物管業界表示，按最低工資計算，一個家庭的收入甚至不能達到同樣人數家庭的綜援金額。

工會主任丘燿誠表示，最低工資由2011年的28港元加至2023年的40港元，累計升幅為42.9%，但同期甲類消費物價指數累計升幅已達44.7%，最低工資的升幅長期跑輸通脹。如果在2011年時就已使用新機制計算，到今年時最低工資應達到42.9港元。但是丘指，這並不是一個合理水平，他表示方程式未解決最低工資水平的基數過低問題。

護衞及物業管理從業員總會副主席王志雄表示，2024年4人家庭的平均每月綜援金額已達18,660港元。反觀最低工資，若以最低工資42.9港元計算，一個4人家庭中的2人全職工作26天，每天工作8小時，也僅有17,846.4港元，收入低於綜援金額。

另外，丘燿誠表示，方程式中「共享經濟繁榮」將下限鎖定於0%，雖可避免經濟不景氣時減薪，但分享經濟的部分門檻相當高，底層工友大多數時間都分享不到經濟成果。丘續稱，經過他們計算，由最低工資實施的2011年至2023年間，大部分年份的「共享經濟繁榮」部分為負數或接近0%。換言之，按方程式實際上未能有效分享經濟成果。