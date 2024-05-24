漢思能源作價逾27億元增持城巴母企股權　持股70%成大股東

本港上市公司漢思能源宣布，將以總作價27.2億港元，購入城巴母公司匯達控股的54.44%股權，持股將由原來的15.56%增至70%，成為大股東。交易完成後，匯達控股及城巴將成為漢思能源旗下的非全資擁有附屬公司。

私募股權投資公司善水資本在交易完成後，將繼續是匯達控股的直接股東，持有30%股權。根據交易協議，善水資本亦將成為漢思能源的股東，持有其6.59%股份，並繼續派代表參與匯達控股及城巴董事會。善水資本主席及首席執行官張堃將留任城巴的主席，而城巴的核心管理團隊亦將繼續負責公司的營運。

張堃表示，自2020年收購城巴新巴以來，公司轉型獲廣泛肯定，由專營權合併，到引入香港首輛電能及首輛氫能雙層巴士，以及興建全港首座加氫站，城巴致力提供高效、舒適、優質而且零排放的公共運輸服務。

漢思能源行政總裁楊冬指出，是次收購意在垂直整合能源供應商及主要的終端用戶，一方面公司將透過現有的石油產品貿易及物流資源優勢，有助降低城巴燃油成本；另一方面公司發展氫能產業的戰略，可與城巴零排放轉型計劃實現相輔相成、相互促進。