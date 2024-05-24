前女員工從戶口匯走逾1.6億港元　前僱主申續凍結資產獲批

英國警方於本月中公布起訴3名男子涉嫌違反英國《國家安全法》，協助香港情報機構和進行外國干預，其中一人更曾威嚇一名涉嫌欺詐的移英香港女子。該移英女子與他人被指從僱主戶口匯走逾1.6億港元，並在本港被涉案公司民事控告追討涉款，且獲高院頒發臨時禁制令，凍結被告挪用涉案資產。原告方今（24日）申請延長臨時禁制令，法官在眾被告缺席下批准申請。

本民事訴訟案的原告是香港永鑫投資有限公司（下稱永鑫）及Twt Global Limited（下稱Twt)，被告分別是已移英香港女子鄺文琪及另外3人，包括韓泰雄、李正範及彭玉卿（均釋音）。眾被告今日均沒有到庭，據悉鄺為原告的前員工。高院法官黃國瑛最終批准原告申請，延長凍結被告挪用涉案資產的臨時禁制令。

據本案的入稟狀指，永鑫投資向鄺及韓追討前年7月到2022年10月期間，從永鑫的銀行帳戶中盜去的約1.36億港元款項。Twt則向鄺、李及彭追討2022年11月到去年10月期間，從Twt的銀行帳戶中盜去的800萬港元款項。Twt再向追討約2,000萬港元被盜資產的替代賠償。原告亦要求法庭聲明，眾被告是以信託方式為原告持有上述資產，或下令被告向原告歸還上述資產。

案件編號：HCA 2069/2023